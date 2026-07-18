КСИР: на заминированном маршруте у Ормузского пролива подорвались танкеры

Два танкера загорелись в Ормузском проливе, информирует Reuters.
В материале сказано, что прогремели взрывы.
«Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.
В Корпусе стражей исламской революции рассказали, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотные летательные аппараты и ракеты.
«Четыре танкера-нарушителя, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были остановлены с помощью комбинированного применения ракет и дронов», — заявили в КСИР.
В Пентагоне заявили, что ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы. Иран нанёс ответные удары.