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КСИР: на заминированном маршруте у Ормузского пролива подорвались танкеры

Два танкера загорелись после взрывов во время прохода по заминированному маршруту в Ормузском проливе, остановлены четыре танкера, заявили в КСИР.

Источник: Аргументы и факты

Два танкера загорелись в Ормузском проливе, информирует Reuters.

В материале сказано, что прогремели взрывы.

«Иранское госТВ, цитируя КСИР, сообщает, что два нефтетанкера взорвались и загорелись после прохода по заминированному маршруту к югу от Ормузского пролива», — говорится в сообщении.

В Корпусе стражей исламской революции рассказали, что остановлены четыре танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив. Были использованы беспилотные летательные аппараты и ракеты.

«Четыре танкера-нарушителя, которые пытались пройти через Ормузский пролив, были остановлены с помощью комбинированного применения ракет и дронов», — заявили в КСИР.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В Пентагоне заявили, что ВС США начали новый раунд ударов по целям в Иране. В городе Сирик и городе Йезд прогремели взрывы. Иран нанёс ответные удары.

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