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ВОЗ назвала эффективные способы профилактики рака

Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из ключевых способов предотвращения рака.

Источник: RT на русском

Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из ключевых способов предотвращения рака.

Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

По данным организации, наиболее действенным остаётся комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.

В ВОЗ также подчеркнули, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.

Ранее российские учёные разработали препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.