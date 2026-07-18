ВОЗ назвала эффективные способы профилактики рака

Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из ключевых способов предотвращения рака.
Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
По данным организации, наиболее действенным остаётся комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.
В ВОЗ также подчеркнули, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.
Ранее российские учёные разработали препарат, который снижает побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Сейчас разработка проходит необходимые экспертизы, сообщил главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.