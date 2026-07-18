Три человека погибли и восемь пострадали при атаке США на Иран

Президент США Дональд Трамп 17 июля заявил, что Соединенные Штаты «одерживают очень крупную победу в Иране» и в ближайшее время начнут получать выгоду от конфликта. Власти Ирана пригрозили возобновить «полномасштабные наступательные операции», если американские удары по Ирану будут продолжаться еще два-три дня.