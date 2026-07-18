Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии объявляли тревогу в Эль-Хардже и Янбу

Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в Эль-Хардже и Янбу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Штаб гражданской обороны Саудовской Аравии объявлял тревогу в провинции Эль-Хардж и городе Янбу на фоне угрозы.

«Предупреждение объявлено платформой преждевременного оповещения административного округа Эль-Хардж для информирования об опасности», — говорится в сообщении в соцсети X. Аналогичное сообщение было опубликовано про тревогу в Янбу.

В обеих публикациях были представлены инструкции по действию в случае опасности для граждан. Позднее штаб гражданской обороны сообщил, что тревога была снята в Эль-Хардже и Янбу.