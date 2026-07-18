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Иран нанес удар по авиабазе в Иордании, где находятся американские военные

Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Иран нанес удар по американской авиабазе «Муваффак Салти» в Иордании, где расположены военные США, сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

«Иранские ракеты успешно поразили авиабазу “Муваффак Салти” в Иордании, где размещены американские военные», — говорится в сообщении IRIB в соцсети Х.

В сообщении агентства также приводится видео предполагаемого авиаудара.

Вашингтон и Тегеран возобновили обстрелы 8 июля. Глава Белого дома Дональд Трамп тогда заявил, что перемирие больше не действует, обвинив ближневосточную страну в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе. В ночь на воскресенье ИРИ сообщила о закрытии морского прохода до тех пор, пока Соединенные Штаты не прекратят вмешиваться в дела региона.

Новый виток эскалации произошел всего спустя три недели после того, как стороны подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта.

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