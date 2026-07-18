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Марочко сообщил о необоснованных потерях ВСУ у Красного Лимана

Киев несет их в попытках удержать город, сообщил эксперт.

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут необоснованные потери у Красного Лимана (украинское название — Лиман) в ДНР и постоянно наращивают группировку у города в попытке его удержать. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На этой неделе украинское командование продолжало бездумно бросать все новые и новые свежие силы в район Красного Лимана, что, естественно, приводило к необоснованным, огромным потерям среди украинских боевиков», — сказал он.

Ранее заместитель командира 9-го инженерно-саперного полка 25-й армии группировки войск «Запад» с позывным Гагарин сообщил, что ВС РФ при освобождении Красного Лимана в ДНР дистанционным минированием с дронов обрушили логистику ВСУ.

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