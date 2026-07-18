Марочко сообщил о необоснованных потерях ВСУ у Красного Лимана

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несут необоснованные потери у Красного Лимана (украинское название — Лиман) в ДНР и постоянно наращивают группировку у города в попытке его удержать. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.