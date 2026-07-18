Священник дал совет, как избежать развода

«Теряют семью люди, не желающие изгнать из себя дух блуда, то есть дух бесконечного и вовсе не счастливого блуждания по темному лесу беспорядочных связей и неизбежных разочарований. Разочарований — потому что заблудший человек встречает такого же заблудшего эгоиста. И тот при всем намерении не может дать любви, потому что сам любить не умеет. И сходятся, и расходятся люди снова и снова, вместо того чтобы начать с изменения себя», — заключил собеседник агентства.