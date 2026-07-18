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Священник дал совет, как избежать развода

Лукьянов: при семейном кризисе лучше не полагаться на психолога, а пойти в храм.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В ситуации кризиса в семье лучше не полагаться на психолога, а сходить в храм и посоветоваться со священником, рассказал РИА Новости председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

«Чтобы сохранить семью, надо сохранить в себе Бога — на первом месте, а не на месте “культурного досуга” и хорошей исторической традиции. Нет безгрешных людей в нашей общей “больнице”. Но выздоравливает тот, кто понимает, что болен. И в ситуации кризиса советовал бы не полагаться на психологов, а сходить в храм, посоветоваться со священником. Практическая психология возникла из практики душепопечения, а на этом поле Церковь трудится тысячелетиями и разбирается, несомненно, глубже», — сказал отец Федор Лукьянов.

По его словам, в корне развода лежит «нежелание убрать собственное “я” из храма своего сердца», а «любые измены — это выбор греха и временного удовольствия вместо радости большой и единственной любви, наслаждения чистой совестью и миром с Богом».

«Теряют семью люди, не желающие изгнать из себя дух блуда, то есть дух бесконечного и вовсе не счастливого блуждания по темному лесу беспорядочных связей и неизбежных разочарований. Разочарований — потому что заблудший человек встречает такого же заблудшего эгоиста. И тот при всем намерении не может дать любви, потому что сам любить не умеет. И сходятся, и расходятся люди снова и снова, вместо того чтобы начать с изменения себя», — заключил собеседник агентства.