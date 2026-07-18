СМИ раскрыли, на что решили пойти на Украине после произошедшего в Одессе

По данным Минобороны, российские войска за последние сутки наносили удары по морской инфраструктуре на Украине и судам, задействованным в интересах ВСУ. В частности, в Одессе поражены резервуары с топливом, предназначенным для украинской армии, в порту Южный — судно с грузами для ВСУ, а в Николаеве — еще четыре разгружавшихся сухогруза.