Средний размер пенсий в России вырос до 25,4 тыс. рублей за год

Пенсионные выплаты в России в июне достигли уровня в 25 402 рубля, увеличившись примерно на две тыс. рублей за год, следует из материалов Социального фонда России.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как свидетельствуют данные фонда, годом ранее средняя выплата для работающих и неработающих граждан составляла 23 454 рубля.
Таким образом, прибавка за двенадцать месяцев составила 1 948 рублей. Самый высокий уровень пенсионного обеспечения традиционно зафиксирован на Чукотке — 42 270 рублей.
Ранее россиян предупредили, что пенсионер обязан уведомить Соцфонд о трудоустройстве лишь в отдельных случаях.