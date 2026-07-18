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Иран атаковал базу в Эль-Хардже в Саудовской Аравии

Иран атаковал базу «Принц Султан» в Саудовской Аравии, где были заправщики США.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Иран атаковал базу «Принц Султан» в провинции Эль-Хардж Саудовской Аравии, на ней размещались американские заправщики, сообщила гостелерадиокомпания Ирана IRIB со ссылкой на источники.

«База ВВС “Принц Султан” в Эль-Хардже Саудовской Аравии была атакована ракетами. База стала целью, так как на ней размещались американские заправщики, которые помогали США атаковать Иран», — говорится в сообщении в соцсети X.

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