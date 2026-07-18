В Бахрейне снова объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна снова информирует о сиренах воздушной тревоги, жителей просят укрыться в ближайшем безопасном месте.
«Звучит сирена, призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в сообщении министерства в соцсети X.
В пятницу МВД страны также сообщало о сиренах воздушной тревоги.
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