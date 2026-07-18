В Маниле открылась серия мероприятий в рамках встречи глав МИД АСЕАН

ТОКИО, 18 июля. /ТАСС/. Серия мероприятий в рамках предстоящей встречи глав МИД участников Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) началась в столице Филиппин, действующего председателя ассоциации.
Помимо непосредственно встречи руководителей внешнеполитических ведомств АСЕАН, которая запланирована на 21 июля, в период по 24 июля в Маниле пройдут переговоры с участием партнеров ассоциации, в том числе России, Китая и США, очередная встреча глав МИД участников Восточноазиатского саммита и другие мероприятия.
Кроме того, участники встреч в Маниле отметят 50-летие основополагающего документа, регулирующего отношения АСЕАН и ее диалоговых партнеров, — Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года (Балийский договор).
По словам представителя МИД Филиппин по делам АСЕАН Дакса Империала, помимо региональных проблем в повестке мероприятия вопросы энергетической безопасности, в том числе ратификации соглашения АСЕАН по безопасности в нефтяной отрасли.
Филиппинская сторона ожидает в Маниле глав МИД России и Китая Сергея Лаврова и Ван И, госсекретаря США Марко Рубио, а также руководителей внешнеполитических ведомств других стран, включая Японию, Индию, Новую Зеландию, представителей ЕС.
АСЕАН была создана в 1967 году. В организацию входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.