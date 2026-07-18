В Маниле открылась серия мероприятий в рамках встречи глав МИД АСЕАН

Помимо непосредственно встречи руководителей внешнеполитических ведомств АСЕАН, которая запланирована на 21 июля, в период по 24 июля в Маниле пройдут переговоры с участием партнеров ассоциации, в том числе России, Китая и США, очередная встреча глав МИД участников Восточноазиатского саммита и другие мероприятия.