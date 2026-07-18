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Аналитик назвал пять популярных ошибок при покупке долларов

Аналитик Кутьин: не следует покупать доллары, повторяя за остальными.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Покупка долларов для сохранения сбережений часто оборачивается потерями. О том, как не ошибиться, агентству «Прайм» рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

«Главная область потерь — спред между покупкой и продажей. В обменниках разница между курсами может достигать 5−7%. Чтобы выйти “в ноль”, валюта должна вырасти минимум на эти же проценты», — пояснил эксперт.

К прочим ошибкам он относит невнимание к комиссиям и скрытым платежам, неправильный выбор инструмента, покупку долларов старых серий и ветхих купюр — их могут не принять или принять с дисконтом.

Вместо наличной валюты Кутьин советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото. И, конечно, не стоит покупать доллары только потому, что «все покупают» — сначала подумайте, зачем они нужны именно вам.