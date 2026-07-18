Американские истребители перехватили над Нью-Йорком самолет малой авиации

Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году — сборная Испании — и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.