Американские истребители перехватили над Нью-Йорком самолет малой авиации

ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший временные ограничения на полеты в преддверии финального матча чемпионата мира по футболу.
NORAD ранее объявило, что с пятницы по воскресенье введет временные ограничения на полеты над Нью-Йорком и Нью-Джерси в районе стадиона, где пройдет финал чемпионата мира по футболу.
«NORAD сообщило, что американские истребители перехватили над Нью-Йорком гражданский самолет малой авиации, нарушивший зону временных ограничений на полеты… Этот инцидент стал первым нарушением закрытого воздушного пространства за выходные», — говорится в сообщении ведомства.
В пятницу в Нью-Йорк также прибыл президент США Дональд Трамп для участия в приеме FIFA в небоскребе Трамп-тауэр, при этом американский лидер планирует посетить финальный матч чемпионата мира в воскресенье.
Матч финала чемпионата мира по футболу пройдет на стадионе MetLife Stadium в пригороде Нью-Йорка. В главном матче за звание чемпионов мира встретятся действующие победители Евро в 2024 году — сборная Испании — и защищающие свой титул мировых чемпионов 2022 года футболисты из Аргентины.