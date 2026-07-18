Иран остановил четыре судна при попытке пройти через Ормузский пролив

«За последние несколько часов четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив. В ходе операции с применением ракет и беспилотников все четыре судна были остановлены», — уточняется в заявлении.
Ранее два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись к югу от Ормузского пролива. Суда пытались пройти по маршруту, который иранская сторона считает заминированным. В КСИР утверждают, что танкеры направили по опасному участку по указанию американской стороны.
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