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Иран остановил четыре судна при попытке пройти через Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР), представляющий собой элитные формирования ВС Ирана, заявил о задержании четырёх судов при попытке осуществить проход через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Заявление КСИР передаёт агентство Fars.

Источник: Life.ru

«За последние несколько часов четыре судна при поддержке армии США попытались пройти через Ормузский пролив. В ходе операции с применением ракет и беспилотников все четыре судна были остановлены», — уточняется в заявлении.

Ранее два нефтяных танкера подорвались на минах и загорелись к югу от Ормузского пролива. Суда пытались пройти по маршруту, который иранская сторона считает заминированным. В КСИР утверждают, что танкеры направили по опасному участку по указанию американской стороны.

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