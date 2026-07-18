Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидировали

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали о пожаре в здании швейного производства в подмосковном Серпухове. Как уточняли в МЧС РФ, пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В пятницу вечером сообщалось о ликвидации открытого горения.
«В 02.19 — ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 35 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единиц техники», — говорится в сообщении.
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