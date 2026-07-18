Иран нанёс ракетный удар по авиабазе США в Иордании

Иранские ракеты поразили американскую авиабазу «Муваффак Салти» в Иордании, где размещены военнослужащие США.
Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
По данным журналистов, удар был успешным, ракеты поразили цель на территории базы. В публикации также приведено видео предполагаемого авиаудара.
Ранее сообщалось, что в ходе 17-й волны операции «Наср-2» КСИР нанёс удар по складу американских беспилотников в Бахрейне.
Американские войска вновь атаковали Иран, удары проводятся седьмую ночь подряд.
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