Депутат Новичков: Украина по советам Запада «лезет» в дела стран Африки

«Украину не интересует то, что она создает проблемы не столько России и российскому присутствию, сколько самим африканским странам, их гражданам и их интересам. Это подход, традиционно исповедуемый западными спецслужбами, и понятно, что Украина не сама догадалась лезть в африканские дела. Ей подсказали коллеги из Лондона, Вашингтона и Парижа, которые традиционно работают на африканском континенте», — сказал депутат.