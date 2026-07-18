Депутат Новичков: Украина по советам Запада «лезет» в дела стран Африки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Украина своим присутствием в Африке создает проблемы не России, а африканским странам и их гражданам. Киев «лезет в африканские дела» по указке Запада, рассказал ТАСС замещающий председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Николай Новичков («Справедливая Россия»).
Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил ТАСС, что украинские военные присутствуют во множестве стран Африки и пытаются создать там «второй фронт» против России.
«Украину не интересует то, что она создает проблемы не столько России и российскому присутствию, сколько самим африканским странам, их гражданам и их интересам. Это подход, традиционно исповедуемый западными спецслужбами, и понятно, что Украина не сама догадалась лезть в африканские дела. Ей подсказали коллеги из Лондона, Вашингтона и Парижа, которые традиционно работают на африканском континенте», — сказал депутат.
По его словам, Киев пытается создать напряжение в нескольких точках на африканском континенте, где присутствует Россия — российские войска и специалисты. При этом, констатировал Новичков, под угрозой находятся и страны Африканского Рога, и Западная, и Южная Африка.
«В результате действий украинских спецслужб уже гибли люди, совершались теракты. Этот процесс, что называется, поставлен на определенный поток. Ни к чему хорошему это привести не может, но будет приводить к дальнейшим человеческим жертвам, имущественному ущербу и созданию напряжения на континенте — а напряжения на африканском континенте и так достаточно», — отметил парламентарий.