Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ русофобией дипломата

Ранее Захарова ответила стихами Александра Пушкина на визит послов Франции, Великобритании и Германии — Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа — в МИД России. Она напомнила, что несколько лет назад эти же послы отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.