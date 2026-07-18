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Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ русофобией дипломата

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу во время встречи в понедельник, 13 июля, его русофобской позицией. Об этом она заявила в пятницу, 17 июля, в беседе с «Лентой.ру».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила отказ пожать руку послу ФРГ в России Александру Ламбсдорфу во время встречи в понедельник, 13 июля, его русофобской позицией. Об этом она заявила в пятницу, 17 июля, в беседе с «Лентой.ру».

— Более того, протокол — это, в том числе, обозначение позиции. Своим жестом я обозначила позицию в отношении открытой русофобии, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что нормы протокола не обязывают участника переговоров подавать руку для рукопожатия, и она просто воспользовалась предоставленной опцией, говорится в сообщении.

Ранее Захарова ответила стихами Александра Пушкина на визит послов Франции, Великобритании и Германии — Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа — в МИД России. Она напомнила, что несколько лет назад эти же послы отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что послы вышеупомянутых стран запросили встречу с замглавы МИД. Тогда дипломат уточнил, что Москва готова выслушать их предложения, но сомневается в их конструктивности из-за оскорбительных высказываний.

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