Два судна подорваны в Ормузском проливе

На минах подорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Заявление КСИР распространило иранское агентство Fars. В публикации указано, что южный маршрут прохода через пролив крайне опасен и полностью закрыт из-за размещенных там мин. Агентство Tasnim со ссылкой на источник пишет, что судно, шедшее под флагом Таиланда, было обстреляно при попытке пройти пролив без разрешения КСИР.
Одновременно КСИР заявил, что еще четыре судна были задержаны при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.