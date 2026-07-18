Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два судна подорваны в Ормузском проливе

На минах подорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

На минах подорвались два нефтяных танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив по южному маршруту, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Заявление КСИР распространило иранское агентство Fars. В публикации указано, что южный маршрут прохода через пролив крайне опасен и полностью закрыт из-за размещенных там мин. Агентство Tasnim со ссылкой на источник пишет, что судно, шедшее под флагом Таиланда, было обстреляно при попытке пройти пролив без разрешения КСИР.

Одновременно КСИР заявил, что еще четыре судна были задержаны при попытке несанкционированного прохода через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше