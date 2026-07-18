Пожар произошёл в многоэтажке Владимира после удара беспилотника

Пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владимире после попадания беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
По его словам, в результате атаки БПЛА в одной из квартир началось возгорание. На месте происшествия работали оперативные службы, открытое горение было ликвидировано. Жильцов временно эвакуировали.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Авдеев.
Ранее сообщалось, что средства ПВО перехватили более сотни дронов ВСУ за день над территорией России.
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