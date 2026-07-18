Марочко сообщил о практически полном контроле Ровного ВС РФ

ЛУГАНСК, 18 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ практически полностью контролируют Ровное в Запорожской области и расширяют зону контроля у населенного пункта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«По той информации, которая мне поступает, населенный пункт Ровное Запорожской области практически полностью контролируется Вооруженными силами Российской Федерации. На данный момент мы развиваем успех и расширяем зону контроля у данного населенного пункта», — сказал он.
Узнать больше по теме
Луганск: промышленный центр Донбасса с богатой историей
Луганск — один из крупнейших городов Донбасса, расположенный на берегах реки Лугани. На протяжении более двух столетий он был важным центром металлургии, машиностроения и угольной промышленности. Сегодня Луганск остается одним из ключевых городов региона, история которого тесно связана с развитием промышленности и событиями последних десятилетий — собрали главное о нем.Читать дальше