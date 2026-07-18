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Венесуэла получила доступ к $346 млн в МВФ для восстановления

Венесуэла получила доступ к собственным активам в Международном валютном фонде (МВФ) на сумму в $346 млн для ликвидации последствий землетрясений, сообщила уполномоченный президента Дельси Родригес.

Венесуэла получила доступ к собственным активам в Международном валютном фонде (МВФ) на сумму в $346 млн для ликвидации последствий землетрясений, сообщила уполномоченный президента Дельси Родригес.

Об этом Родригес написала в своём Telegram-канале.

По её словам, средства будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии.

Она отметила, что деньги позволят оказать поддержку пострадавшим семьям в обеспечении жильём, инфраструктурой, основными государственными услугами и в удовлетворении других потребностей.

Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.

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