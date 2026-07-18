Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР заявил об ударах по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Иранские военные объявили о серии атак на объекты, связанные с вооружёнными силами США, в нескольких странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство IRIB со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Источник: Life.ru

Иран атаковал военные базы США в Кувейте. Видео © X / IRGC.

«Несмотря на запуск десятков ракет американской системы ПВО, иранские ракеты успешно поразили авиабазу “Маваффика Салти” в Иордании, на которой дислоцируются американские военные. Склад боеприпасов американских военных в лагере Аль-Удайри и склады боеприпасов на авиабазе “Али аль-Салем” в Кувейте стали целями самоубийственных дронов “Араш”, — говорится в заявлении КСИР.

Кроме того, армия Ирана сообщила о нанесении ударов по нескольким мостам в Кувейте, которые, как утверждается, использовались США для обеспечения военной логистики. В Тегеране назвали эти действия ответом на американские атаки по транспортным мостам на территории Ирана. Помимо этого, агентство сообщило о взрывах в районе базы Пятого флота ВМС США в Бахрейне.

Ранее КСИР заявил, что нанёс удар по объектам, связанных с США в Бахрейне, а также по позициям курдских сепаратистов в районе города Сулеймания на севере Ирака. Военные предупредили, что в случае продолжения американских атак под угрозой могут оказаться компании США в странах, которые предоставляют свою территорию для размещения или деятельности американских военных.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше