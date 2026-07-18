КСИР заявил об ударах по американским объектам в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Ранее КСИР заявил, что нанёс удар по объектам, связанных с США в Бахрейне, а также по позициям курдских сепаратистов в районе города Сулеймания на севере Ирака. Военные предупредили, что в случае продолжения американских атак под угрозой могут оказаться компании США в странах, которые предоставляют свою территорию для размещения или деятельности американских военных.