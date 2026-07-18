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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило пять тысяч

Количество погибших при двойном землетрясении в Венесуэле достигло 5069 человек, следует из правительственной сводки, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Количество погибших при двойном землетрясении в Венесуэле достигло 5069 человек, следует из правительственной сводки, которую опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Об этом Родригес сообщил в своём Telegram-канале.

Согласно публикации, за последние сутки число жертв увеличилось на 139, тогда как количество спасённых осталось неизменным — 6462 человека.

Без крыши над головой остаются 17 907 жителей. Во временных лагерях размещены 21 235 человек. Стихия повредила 856 зданий, 190 из них полностью обрушились.

К ликвидации последствий привлечены 2278 иностранных спасателей, почти 31 тыс. сотрудников различных служб и 31 745 добровольцев.

Ранее стало известно, что МЧС России передало 22 т гуманитарной помощи для пострадавшего от землетрясений населения Венесуэлы.

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