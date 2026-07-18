Шаповалов сказал, когда США признают поражение в Иране

США рассчитывали на быструю победу над Ираном, однако Тегеран оказался сильнее и подготовленнее, чем рассчитывал противник. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в нынешней ситуации США не удастся победить Иран, но признавать это в Белом доме не хотят.