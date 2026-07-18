Шаповалов сказал, когда США признают поражение в Иране

США рассчитывали на быструю победу над Ираном, однако Тегеран оказался сильнее и подготовленнее, чем рассчитывал противник. Как отметил в эксклюзивном комментарии aif.ru заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, в нынешней ситуации США не удастся победить Иран, но признавать это в Белом доме не хотят.
«Американцы никогда не признают своих поражений. Это может сделать только оппонент Трампа из Демократической партии, которая победит на следующих выборах. Но в целом признавать поражение не является частью американской политической культуры», — объяснил эксперт.
Политолог подчеркнул, что Иран обладает достаточными ресурсами для продолжения борьбы за свою независимость. По словам Шаповалова, «итогом военного противостояния, по всей вероятности, будут существенные потери для Соединённых Штатов, в том числе имиджевые, экономические и военно-политические».