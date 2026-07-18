СК проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков

В июне следственный комитет на Камчатке сообщал о расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере «Волна», где, по данным следствия, 13-летний мальчик подвергся физическому насилию со стороны сверстников. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено после обращения матери ребенка в правоохранительные органы.