СК проверит детский лагерь на Камчатке после драки подростков

П. -КАМЧАТСКИЙ, 18 июл — РИА Новости. Следственный комитет начал доследственную проверку в детском оздоровительном лагере «Металлист» на Камчатке после того, как 12-летний мальчик получил травму в ходе конфликта с другим подростком, сообщили в СУСК России по Камчатскому краю.
«Следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в детском оздоровительном лагере “Металлист” (ч. 1 ст. 238 УК РФ)», — говорится в сообщении канала ведомства на платформе «Макс».
По предварительным данным, инцидент произошел 11 июля 2026 года между двумя подростками, прибывшими на отдых. В результате конфликта пострадал 12-летний мальчик. Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего, а действиям участников инцидента будет дана правовая оценка. По итогам проверки примут процессуальное решение.
В июне следственный комитет на Камчатке сообщал о расследования уголовного дела по факту оказания небезопасных услуг в детском лагере «Волна», где, по данным следствия, 13-летний мальчик подвергся физическому насилию со стороны сверстников. Уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) было возбуждено после обращения матери ребенка в правоохранительные органы.