В Бахрейне вновь объявили воздушную тревогу

ДОХА, 18 июля. /ТАСС/. Сирена воздушной тревоги зазвучала на территории Бахрейна во второй раз за ночь. Об этом сообщило министерство внутренних дел королевства.
«Прозвучала сирена. Призываем подданных и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении ведомства в X.
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