Силы ПВО сбили еще 15 БПЛА на подлете к Москве

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Сбиты еще 15 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты еще 15 беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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