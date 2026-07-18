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Несколько землетрясений произошло на юге Мексики

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в заливе Теуантепек вблизи портового города Пуэрто-Мадеро на юге Мексики, сообщила геологическая служба США (USGS). Позднее в том же регионе произошло еще несколько землетрясений.

Землетрясение магнитудой 7,3 зафиксировано в заливе Теуантепек вблизи портового города Пуэрто-Мадеро на юге Мексики, сообщила геологическая служба США (USGS). Позднее в том же регионе произошло еще несколько землетрясений.

Как уточнила USGS, подземные толчки зафиксированы зафиксировали около 14:48 по Гринвичу (17:48 мск). Очаг залегал на глубине 18,6 км и находился в 58 км от Пуэрто-Мадеро. Позднее в регионе произошло еще более 10 землетрясений, в том числе магнитудой 5,1 и 6,0.

В течение нескольких часов действовало предупреждение о цунами на тихоокеанском побережье Мексики. О пострадавших или разрушениях власти страны не сообщали.

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