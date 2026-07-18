Семь вражеских беспилотников сбиты над Москвой

Семь беспилотников ВСУ сбиты над Москвой.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — уточнил глава города.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владимире после попадания беспилотника.
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