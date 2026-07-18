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Семь вражеских беспилотников сбиты над Москвой

Семь беспилотников ВСУ сбиты над Москвой.

Семь беспилотников ВСУ сбиты над Москвой.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены семь БПЛА, летевших на Москву», — уточнил глава города.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владимире после попадания беспилотника.

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