Пушилин назвал ландшафт в окрестностях Славянска благоприятным для ВС РФ

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Особенности ландшафта в окрестностях Славянска позволят ВС РФ эффективно применять беспилотники в борьбе с ВСУ. Об этом рассказал ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.
«Географически рельеф местности будет способствовать более эффективному применению БПЛА с нашей стороны», — отметил Пушилин.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше