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Пушилин назвал ландшафт в окрестностях Славянска благоприятным для ВС РФ

Рельеф местности около населенного позволит успешно работать российским БПЛА, отметил глава ДНР.

ДОНЕЦК, 18 июля. /ТАСС/. Особенности ландшафта в окрестностях Славянска позволят ВС РФ эффективно применять беспилотники в борьбе с ВСУ. Об этом рассказал ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Географически рельеф местности будет способствовать более эффективному применению БПЛА с нашей стороны», — отметил Пушилин.

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