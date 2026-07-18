ИИ не может стать чьей-то монополией, заявил Орешкин

ШАНХАЙ, 18 июл — РИА Новости. Ни одна страна не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта, эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.
«Ни одна страна, какой бы развитой она ни была, не способна в одиночку определить будущее искусственного интеллекта», — заявил Орешкин на Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта в Шанхае.
Он подчеркнул, что «эта технология слишком важна, чтобы становиться чьей-либо монополией, слишком мощна, чтобы развиваться без ответственности, и слишком перспективна, чтобы ее возможности ограничивались политическими разделительными линиями».
«Россия открыта к сотрудничеству на основе суверенного равенства, взаимной выгоды и уважения национальных интересов», — подчеркнул он.
Орешкин находится в Шанхае во главе российской делегации для участия во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и Совещании высокого уровня Всемирной организации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, которые проходят с 17 по 20 июля. В делегацию вошли глава Минцифры РФ Максут Шадаев, представители МИД, Минэкономразвития, администрации президента и ведущих отечественных компаний в сфере ИИ.