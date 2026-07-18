Россия ужесточила ограничения на грузоперевозки для эстонских фур

Правительство России ввело полный запрет на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии.
Об этом сообщило ТАСС, ознакомившись с постановлением кабинета министров.
Как уточнили в агентстве, теперь ограничения распространяются на весь перечень товаров, включая те, что ранее были выведены из-под действия эмбарго.
До этого, с октября 2022 года, запрет не касался ряда продуктов питания и промышленных изделий — мяса, молочной продукции, фармацевтики, бумаги и даже музыкальных инструментов.
Однако теперь для эстонских грузовиков эти послабления аннулированы. Аналогичные решения ранее уже были приняты в отношении перевозчиков из Молдавии и Польши.
При этом в постановлении сохраняются исключения для транзита грузов в Калининградскую область, а также в ряд приграничных районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.
Ранее сообщалось, что крупнейшая грузовая компания Латвии LDz Cargo уволит почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций.