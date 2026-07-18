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Россия ужесточила ограничения на грузоперевозки для эстонских фур

Правительство России ввело полный запрет на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии.

Правительство России ввело полный запрет на грузовые перевозки по территории страны для автотранспорта из Эстонии.

Об этом сообщило ТАСС, ознакомившись с постановлением кабинета министров.

Как уточнили в агентстве, теперь ограничения распространяются на весь перечень товаров, включая те, что ранее были выведены из-под действия эмбарго.

До этого, с октября 2022 года, запрет не касался ряда продуктов питания и промышленных изделий — мяса, молочной продукции, фармацевтики, бумаги и даже музыкальных инструментов.

Однако теперь для эстонских грузовиков эти послабления аннулированы. Аналогичные решения ранее уже были приняты в отношении перевозчиков из Молдавии и Польши.

При этом в постановлении сохраняются исключения для транзита грузов в Калининградскую область, а также в ряд приграничных районов Ленинградской, Мурманской, Псковской областей и Республики Карелия.

Ранее сообщалось, что крупнейшая грузовая компания Латвии LDz Cargo уволит почти 30% сотрудников из-за антироссийских санкций.

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