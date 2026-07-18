Врач Виноградова предупредила о повышенном риске возникновения тромбов в жару

«Кроме того, в группу повышенного риска входят беременные женщины и женщины в послеродовом периоде, пациенты после операций и травм, а также люди, которые долгое время остаются без движения — например, во время авиаперелётов, автомобильных поездок или сидячей работы», — подчеркнула собеседница RT.