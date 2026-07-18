Нетаньяху для битья: стало известно о ссоре глав США и Израиля

«Безусловно, Трамп крайне недоволен позицией Израиля. Есть весьма существенные противоречия между Соединёнными Штатами и Израилем по поводу американо-иранской войны, в которую, по сути, Израиль втянул США. Существенными являются не только противоречия по этому вопросу, но и усиливающиеся расхождения по широкому спектру вопросов, прежде всего, ближневосточной политики. Так, для США Турция является важным союзником в регионе, а для Израиля это злейший враг после Ирана. Соединённым Штатам приходится лавировать между этими странами и своими союзниками, при том что Турция важна Трампу не только как важный игрок ближневосточной политики, но и как страна, которая имеет важное значение с точки зрения европейской средиземноморской политики. Поэтому Трампу приходится учитывать интересы Турции», — сказал он.