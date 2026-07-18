Нетаньяху для битья: стало известно о ссоре глав США и Израиля

Почему между давними партнерами возникли разногласия и как будет развиваться ситуация, в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.
«Безусловно, Трамп крайне недоволен позицией Израиля. Есть весьма существенные противоречия между Соединёнными Штатами и Израилем по поводу американо-иранской войны, в которую, по сути, Израиль втянул США. Существенными являются не только противоречия по этому вопросу, но и усиливающиеся расхождения по широкому спектру вопросов, прежде всего, ближневосточной политики. Так, для США Турция является важным союзником в регионе, а для Израиля это злейший враг после Ирана. Соединённым Штатам приходится лавировать между этими странами и своими союзниками, при том что Турция важна Трампу не только как важный игрок ближневосточной политики, но и как страна, которая имеет важное значение с точки зрения европейской средиземноморской политики. Поэтому Трампу приходится учитывать интересы Турции», — сказал он.
Политолог уточнил, что отношения Трампа и Нетаньяху начали портиться не так давно, с начала нынешнего конфликта на Ближнем Востоке.
"В целом до конфликта, до 2025 года, личные отношения Трампа и Нетаньяху были безоблачны. Эксперты считали, что они очень тесные и близкие, Трамп постоянно поддерживал Нетаньяху, в том числе и осуществил фактически прямое вмешательство во внутренние дела Израиля, потребовав от израильских должностных лиц прекратить судебное дело в отношении Нетаньяху. Но по мере нарастания кризиса в отношениях с Ираном отношения с Израилем у США стали портиться.
И если предыдущий кризис в отношениях Трампа и Нетаньяху удалось каким-то определённым образом сгладить, сейчас мы видим очередной взрыв недовольства", — отметил собеседник издания.
Шаповалов обратил внимание на то, что Трамп, заявляя о недовольстве Нетаньяху, стремится перенести гнев американского общества из-за конфликта в Иране на политического партнера.
«Трамп, как публичный политик и в определенной степени шоумен, любое политическое действие превращает в шоу и стремится извлечь из этого выгоду для себя. С учётом неопределённой и сложной ситуации в Иране Трамп стремится подобного рода вбросами про свой гнев в отношении Израиля, в отношении Нетаньяху продемонстрировать обществу, что истинный виновник не он в случае поражения в войне с Ираном, а Израиль. Своего рода подстраховка, потому что американское общество достаточно нервно реагирует на иранские события и повсеместно распространяется негатив в отношении действий Трампа», — сказал он.
По словам Шаповалова, Трамп предпринимает ряд шагов на перспективу, чтобы найти того, кто будет отвечать в случае негативного сценария в Иране.
"Сейчас Трамп включает антикризис. С одной стороны, это разнообразные громкие заявления в отношении Ирана.
С другой стороны, это определённые намёки на то, кто же виноват в этой ситуации в Белом доме. Виновником могут в итоге назначить Хегсета, Венса, кого-то еще. И не надо забывать про публичные или полупубличные заявления в отношении союзного Израиля", — резюмировал политолог.