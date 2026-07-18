Киев не может решить проблему нехватки личного состава в рядах Вооружённых сил Украины, заявил профессор Джон Миршаймер.
Он уточнил, что РФ одерживает победу.
«Русские постепенно продвигаются, шаг за шагом. У украинцев серьёзные проблемы с личным составом, и это напрямую влияет на их боеспособность», — сказал Миршаймер.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Профессор Чикагского университета отметил, что положение украинских войск будет усложняться.
«Все факты говорят о том, что они не могут решить проблему с нехваткой людей, и ситуация только ухудшается, потому что внутри самой Украины растёт сопротивление мобилизации. А русские наступают», — заявил он.
По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.