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Венесуэла получила доступ к своим активам в МВФ в размере $346 млн

Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн для восстановления страны после землетрясения, сообщила исполняющая обязанности президента Дельси Родригес.

Венесуэла получила доступ к своим активам в Международном валютном фонде на сумму $346 млн для восстановления страны после землетрясения, сообщила исполняющая обязанности президента Дельси Родригес.

«После разрушительного двойного землетрясения, обрушившегося на нашу страну, Венесуэла первоначально получила от Международного валютного фонда 346 миллионов долларов из собственных средств, которые будут направлены на восстановление и реконструкцию после трагедии», — написала госпожа Родригес в Telegram.

По словам и. о. президента Венесуэлы, на полученные средства власти страны обеспечат пострадавшие семьи жильем, инфраструктурой и основными государственными услугами.

24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, число погибших превысило 5 тыс. человек, пострадавших — 16,7 тыс. Еще 17,9 тыс. человек лишились жилья.

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