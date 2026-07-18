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РИА Новости: налоговая заблокировала счета компании Басты

Приостановлены операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Василий Вакуленко (Баста), следует из данных налоговой.

Приостановлены операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Василий Вакуленко (Баста), следует из данных налоговой.

Об этом сообщают материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Как следует из документов, два решения о блокировке счетов были вынесены в начале июля. Причиной стало непредставление налоговой декларации в установленный срок.

Помимо этого, у самого артиста числится задолженность в размере 54 тыс. рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.

Ранее ФНС России приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в стране.