РИА Новости: налоговая заблокировала счета компании Басты

Приостановлены операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из учредителей которой является рэпер Василий Вакуленко (Баста), следует из данных налоговой.
Об этом сообщают материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, два решения о блокировке счетов были вынесены в начале июля. Причиной стало непредставление налоговой декларации в установленный срок.
Помимо этого, у самого артиста числится задолженность в размере 54 тыс. рублей по патентным и иным пошлинам перед Федеральной службой по интеллектуальным правам.
Ранее ФНС России приостановила операции по банковским счетам блогера Дани Милохина в стране.