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Определился скрытый победитель в войне Ирана с США: главная новость 18 июля

КСИР нанес мощный удар по базе США Аль-Удейд в Катаре на фоне заявлений США о скорой победе над Ираном. Что происходит на Ближнем Востоке и на чьей стороне победа, объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Владимир Шаповалов.

Источник: Аргументы и факты

Иран и США продолжают обмениваться ударами. Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу в конфликте, а КСИР заявляет о мощном ударе по базе США Аль-Удейд в Катаре.

В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, на чьей стороне на самом деле победа в конфликте на Ближнем Востоке.

«По факту говорить о том, что Америка побеждает, нет никаких оснований. Очевидно, что победы не будет хотя бы потому, что, скорее всего, не будет наземной операции. Соединённые Штаты просто не в состоянии её провести, нет достаточных ресурсов. Более того, для долгосрочной воздушной бесконтактной кампании против Ирана также нет достаточных ресурсов, поскольку, как показывает практика, очень быстро расходуются ракеты и другие боеприпасы, и поэтому, скорее всего, Соединённым Штатам не удастся нанести чувствительные удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, которые бы вывели Тегеран из, так сказать, войны», — отметил Шаповалов.

При этом, по словам эксперта, у Ирана есть определенные козыри в борьбе с США.

«В то же самое время мы видим, что Иран обладает достаточными военными ресурсами и может использовать свои козыри в борьбе против Соединённых Штатов. Поэтому ни о какой победе, во всяком случае, исходя из того, что мы видим сейчас, речь не идёт. Более того, по всей вероятности, итогом военного противостояния будут существенные потери для Соединённых Штатов, в том числе имиджевые, экономические и военно-политические», — отметил он.

Однако, как подчеркнул Владимир Шаповалов, признавать поражение Ирана в Белом доме не хотят.

«Американцы никогда не признают своих поражений. Это может сделать только оппонент Трампа из Демократической партии, которая победит на следующих выборах. Но в целом признавать поражение не является частью американской политической культуры», — резюмировал эксперт.

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