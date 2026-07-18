Определился скрытый победитель в войне Ирана с США: главная новость 18 июля

Иран и США продолжают обмениваться ударами. Американский лидер Дональд Трамп уверяет, что США очень скоро одержат победу в конфликте, а КСИР заявляет о мощном ударе по базе США Аль-Удейд в Катаре.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов объяснил, на чьей стороне на самом деле победа в конфликте на Ближнем Востоке.
«По факту говорить о том, что Америка побеждает, нет никаких оснований. Очевидно, что победы не будет хотя бы потому, что, скорее всего, не будет наземной операции. Соединённые Штаты просто не в состоянии её провести, нет достаточных ресурсов. Более того, для долгосрочной воздушной бесконтактной кампании против Ирана также нет достаточных ресурсов, поскольку, как показывает практика, очень быстро расходуются ракеты и другие боеприпасы, и поэтому, скорее всего, Соединённым Штатам не удастся нанести чувствительные удары по иранской военной и гражданской инфраструктуре, которые бы вывели Тегеран из, так сказать, войны», — отметил Шаповалов.
При этом, по словам эксперта, у Ирана есть определенные козыри в борьбе с США.
«В то же самое время мы видим, что Иран обладает достаточными военными ресурсами и может использовать свои козыри в борьбе против Соединённых Штатов. Поэтому ни о какой победе, во всяком случае, исходя из того, что мы видим сейчас, речь не идёт. Более того, по всей вероятности, итогом военного противостояния будут существенные потери для Соединённых Штатов, в том числе имиджевые, экономические и военно-политические», — отметил он.
Однако, как подчеркнул Владимир Шаповалов, признавать поражение Ирана в Белом доме не хотят.
«Американцы никогда не признают своих поражений. Это может сделать только оппонент Трампа из Демократической партии, которая победит на следующих выборах. Но в целом признавать поражение не является частью американской политической культуры», — резюмировал эксперт.