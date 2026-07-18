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В Кувейте заявили, что отражают атаки Ирана

По данным генерального штаба армии, на территорию страны летят ракеты и БПЛА.

ДОХА, 18 июля. /ТАСС/. Системы ПВО Кувейта вновь работают над отражением иранских ракет и беспилотников. Об этом сообщил генеральный штаб армии страны.

«В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают вражеские ракетные удары и удары БПЛА после иранской агрессии», — говорится в сообщении генштаба в X.

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