В Кувейте заявили, что отражают атаки Ирана

ДОХА, 18 июля. /ТАСС/. Системы ПВО Кувейта вновь работают над отражением иранских ракет и беспилотников. Об этом сообщил генеральный штаб армии страны.
«В настоящее время кувейтские системы ПВО отражают вражеские ракетные удары и удары БПЛА после иранской агрессии», — говорится в сообщении генштаба в X.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше