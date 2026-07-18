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Milenio: президент Мексики посетит финал ЧМ по приглашению Трампа

Клаудия Шейнбаум сообщила, что на матче также будет присутствовать премьер Канады Марк Карни.

МЕХИКО, 18 июля. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум 19 июля посетит финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Milenio со ссылкой на заявление главы государства.

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединенных Штатов», — приводит газета слова Шейнбаум.

Глава государства также отметила, что на финале будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.

Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля в Нью-Йорке. В решающей встрече за кубок сойдутся сборные Испании и Аргентины.

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