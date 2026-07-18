Milenio: президент Мексики посетит финал ЧМ по приглашению Трампа

«Да, я получила приглашение от президента Трампа поехать в воскресенье на финал чемпионата мира. Я приняла решение присутствовать, так как это прямое приглашение от президента Соединенных Штатов», — приводит газета слова Шейнбаум.
Глава государства также отметила, что на финале будет присутствовать премьер-министр Канады Марк Карни.
Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет 19 июля в Нью-Йорке. В решающей встрече за кубок сойдутся сборные Испании и Аргентины.
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