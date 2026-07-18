В Минобороны РФ рассказали о подготовке резервистов с учетом опыта СВО

В России за первые шесть месяцев 2026 года подготовили более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и учебных участках группировок войск. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.