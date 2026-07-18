В Минобороны РФ рассказали о подготовке резервистов с учетом опыта СВО

В России за первые шесть месяцев 2026 года подготовили более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и учебных участках группировок войск. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Юнус-Бек Евкуров.
«Рабочими группами и инструкторами органов боевой подготовки, и резервных полков подготовлено более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, а также на полигонах и участках местности группировок войск», — сказал он на заседании коллегии Минобороны РФ.
Евкуров уточнил, что для повышения уровня подготовки в первом полугодии уже было организовано более 40 практических мероприятий. В июне впервые на базе 362-го мотострелкового полка резерва состоялся учебно-методический сбор для должностных лиц, отвечающих за подготовку военнослужащих.
По словам генерала, в мероприятии приняли участие офицеры органов боевой подготовки Объединенной группировки войск, видов и родов войск, представители военных округов и командиры резервных полков. Участники обменялись опытом и выработали предложения по совершенствованию системы обучения.
Замминистра обороны РФ добавил, что впервые к подготовке военнослужащих на ротационной основе привлекли 107 командиров штурмовых подразделений, имеющих боевой опыт. Они скорректировали программы обучения малых тактических групп.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что численность группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине в настоящее время превышает 700 тысяч человек.
Глава государства подчеркивал, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Путин уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.
Как писал KP.RU, позиция России в вопросе урегулирования конфликта остается неизменной, страна готова к дипломатическому решению вопроса. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время не просматривается перспектив для быстрого возобновления мирных переговоров по завершению украинского кризиса.