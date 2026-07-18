Слуга Зеленского: раскрыта тайная причина назначение Хмары в минобороны

Назначение исполняющего обязанности главы СБУ Евгения Хмары и.о. министра обороны Украины вместо уволенного Михаила Федорова продиктовано его личной преданностью Владимиру Зеленскому и желанием Киева усилить атаки на российскую территорию. Такое мнение в эксклюзивном комментарии aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Эксперт также обратил внимание на параллельное усиление позиций еще одного «эффективного менеджера» в Службе безопасности Украины.
По оценке политолога, Хмара является абсолютно лояльной фигурой, чья карьера напрямую зависит от действующего главы киевского режима. Ранее занимаясь диверсионной работой по линии СБУ, он может получить карт-бланш и расширенные ресурсы на новой должности.
«Хмара — человек, обязанный всем Зеленскому. Очень преданный ему. В СБУ он отвечал за нанесение ударов по территории России. Зеленский хочет сохранить его и дать ему ресурс для увеличения этих ударов, назначив и.о. министра обороны», — сказал Вакаров.
Помимо возвышения Хмары, собеседник aif.ru отметил знаковую перестановку в руководстве СБУ. Речь идёт об Александре Покладе, который ранее курировал внутреннюю контрразведку. Теперь, по словам Вакарова, президент замыкает на нём ещё больше полномочий в силовом блоке.
«В самом СБУ есть ещё один “эффективный менеджер”, который занимается внутренней контрразведкой, — Александр Поклад. И Зеленский назначит его и.о. главы СБУ», — добавил политолог.
Таким образом, заключил эксперт, новый кадровый расклад в украинском силовом блоке нацелен не на стратегическую оборону, а на укрепление личного контроля Зеленского над ведомствами и эскалацию ударов вглубь территории России.
Напомним, бывший народный депутат Украины Олег Царев отметил, что увольнение Федорова с поста министра обороны может быть связано с тем, что он не угодил киевским властям нежеланием делиться с офисом Зеленского украденными деньгами.
Об отставке Федорова стало известно 15 июля. Украинские СМИ объяснили его увольнение провалом реформы ТЦК и конфликтом с главкомом ВСУ Александром Сырским. После увольнения Федоров публично раскритиковал руководство страны, за что его обвинили в попытке госпереворота. В Раде призвали Зеленского арестовать экс-главу военного ведомства. В Киеве, между тем, проходят митинги против увольнения Федорова.
Военно-политический эксперт Ян Гагин отметил, что увольнение Фёдорова с поста министра обороны Украины связано с коррупцией и переделом потоков денежных средств в военной сфере.