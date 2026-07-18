Слуга Зеленского: раскрыта тайная причина назначение Хмары в минобороны

«Хмара — человек, обязанный всем Зеленскому. Очень преданный ему. В СБУ он отвечал за нанесение ударов по территории России. Зеленский хочет сохранить его и дать ему ресурс для увеличения этих ударов, назначив и.о. министра обороны», — сказал Вакаров.