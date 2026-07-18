Онколог Исакова: при осмотре родинок можно использовать метод «гадкого утёнка»

«Особое внимание стоит уделять родинкам диаметром более 5 мм, оценивая их по методу ABCDE. Следует проявить настороженность, если: A (asymmetry) — родинка приобрела асимметричную форму, B (border) — её края стали неровными или нечёткими, с плавным переходом к здоровой коже, C (color) — цвет родинки стал неравномерным или появились разные оттенки, D (diameter) — она быстро увеличилась в размере, достигнув 6 мм и более, E (evolution) — появился любой признак, которого раньше не было, например, зуд, кровоточивость или узелки на родинке», — перечислила онколог.