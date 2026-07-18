Онколог Исакова: при осмотре родинок можно использовать метод «гадкого утёнка»

Под злокачественной родинкой обычно подразумевают меланому — злокачественное новообразование кожи или слизистых, поскольку внешне оно часто выглядит как обычная родинка. Такое сходство объясняется тем, что и меланома, и родинки образуются из одних и тех же пигментных клеток — меланоцитов.
Об этом рассказала в беседе с RT врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова.
«Стоит отметить, что более 95% всех случаев приходится на меланому кожи, в то время как меланома слизистых оболочек представляет собой редкую форму заболевания, которая встречается примерно у 3% пациентов. При этом около ⅓ всех меланом возникают из уже существующей родинки, а остальные развиваются на внешне неизменённой коже», — пояснила собеседница RT.
Отмечается, что для профилактики меланомы кожи рекомендуется периодически, примерно раз в 3—6 месяцев, самостоятельно осматривать кожные покровы.
«Особое внимание стоит уделять родинкам диаметром более 5 мм, оценивая их по методу ABCDE. Следует проявить настороженность, если: A (asymmetry) — родинка приобрела асимметричную форму, B (border) — её края стали неровными или нечёткими, с плавным переходом к здоровой коже, C (color) — цвет родинки стал неравномерным или появились разные оттенки, D (diameter) — она быстро увеличилась в размере, достигнув 6 мм и более, E (evolution) — появился любой признак, которого раньше не было, например, зуд, кровоточивость или узелки на родинке», — перечислила онколог.
По её словам, дополнительно при проведении самостоятельного осмотра родинок более 5 мм также можно использовать метод «гадкого утёнка».
«Он основан на общем осмотре кожных покровов и выявлении участка или образования, не похожего на все остальные, то есть заметно отличающегося внешним видом от других родинок. Кроме того, существует процедура картирования кожи — это цифровая диагностика, позволяющая зафиксировать практически все имеющиеся на теле родинки», — объяснила врач.
Эта методика подходит также для оценки родинок менее 5 мм, отметила она.
«По результатам процедуры создаётся подробный атлас с фотографиями каждого кожного образования. Стоит отметить, что это исследование помогает отслеживать динамику роста родинок», — рассказала специалист.
Любые изменения, происходящие с родинкой, являются основанием для консультации с дерматологом, посоветовала эксперт.
«Врач проведёт детальный осмотр образования, в том числе с использованием дерматоскопа — оптического прибора, который позволяет рассмотреть кожу под определённым увеличением», — заключила онколог.
Ранее россиянам объяснили, что единичная травма родинки редко становится причиной патологических изменений.