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Постпред Ирана при ООН обвинил Совбез в бездействии перед преступлениями США

Амир Саид Иравани заявил, что Соединенные Штаты намеренно атакуют гражданские объекты.

ООН, 18 июля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН бездействует, в то время как США совершают военные преступления, атакуя объекты гражданской инфраструктуры в Иране. Об этом говорится в письме, которое постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани 17 июля направил на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности всемирной организации.

«К сожалению, вследствие продолжающегося бездействия Совета безопасности США совершают новые акты агрессии и военные преступления против иранского народа, грубо нарушая Устав ООН и международное право, в частности международное гуманитарное право», — говорится в письме.

Иранский дипломат подчеркнул, что США «намеренно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам», включая мосты и железные дороги. «Иран вновь призывает Совет Безопасности выполнить свое главное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, согласно Уставу, и немедленно принять меры, которые положат конец агрессии со стороны США и обеспечат привлечение США к ответственности за все грубые нарушения», — отмечается в документе.

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