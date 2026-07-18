Постпред Ирана при ООН обвинил Совбез в бездействии перед преступлениями США

Иранский дипломат подчеркнул, что США «намеренно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам», включая мосты и железные дороги. «Иран вновь призывает Совет Безопасности выполнить свое главное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, согласно Уставу, и немедленно принять меры, которые положат конец агрессии со стороны США и обеспечат привлечение США к ответственности за все грубые нарушения», — отмечается в документе.