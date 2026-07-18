Камнев разъяснил, в каких случаях учёбу включат в пенсионный стаж

По словам депутата, курсы повышения квалификации засчитываются, если они организованы работодателем, работник сохранял место, а компания платила страховые взносы. Время обучения в вузе, техникуме, ординатуре и аспирантуре учитывается в страховом стаже, но только если оно пришлось на период до 2002 года.