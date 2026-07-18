Специалист Нурмагомедов: летом нельзя перегружать холодильник продуктами

Летом холодильник часто превращается в склад: бутылки с водой, фрукты, овощи, контейнеры с готовой едой, продукты после большой закупки. На первый взгляд, это нормальная бытовая картина. Но для холодильной машины такая загрузка не всегда проходит спокойно.
Об этом сообщил в беседе с RT кандидат технических наук, заведующий кафедрой промышленной инженерии Университета РОСБИОТЕХ Тимур Нурмагомедов.
«При плотном заполнении камеры нарушается циркуляция воздуха, возрастает тепловая нагрузка, а поддержание заданной температуры становится менее устойчивым», — добавил он.
Если пространство между продуктами почти отсутствует, воздушные потоки замедляются, пояснил специалист.
«В моделях с естественной циркуляцией это приводит к застойным зонам, а в системах с принудительным обдувом вентилятору сложнее равномерно распределять охлаждённый воздух. В результате часть продуктов охлаждается медленнее, а датчики фиксируют отклонение от заданного температурного режима», — объяснил эксперт.
Отмечается, что проблема состоит не только в нагрузке на технику.
«При плотной загрузке ухудшается и качество хранения», — предупредил он.
По словам специалиста, перегрузка усиливает и влажность.
«Если свободного пространства мало, влага хуже удаляется из зоны хранения и активнее оседает на холодных поверхностях. Так появляются конденсат, иней и наледь. Лёд на рабочих поверхностях ухудшает теплообмен, снижает эффективность охлаждения и дополнительно увеличивает время работы компрессора», — подчеркнул собеседник RT.
Возникает замкнутый круг: перегрузка ухудшает циркуляцию, нарушение циркуляции усиливает наледь, а наледь ещё больше ухудшает режим охлаждения, предостерёг он.
«Рациональная загрузка холодильника не означает полупустую камеру. Оптимальный принцип другой: продукты должны лежать так, чтобы между ними сохранялись воздушные промежутки, а задняя стенка, вентиляционные каналы и зона обдува не перекрывались упаковками и контейнерами», — заявил специалист.
Скоропортящиеся продукты лучше размещать в более холодных зонах, готовую пищу хранить в закрытых ёмкостях, а крупные объёмы напитков и продуктов после покупки охлаждать постепенно, не превращая одну загрузку в тепловой удар для всей камеры, заключил эксперт.
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