Специалист Нурмагомедов: летом нельзя перегружать холодильник продуктами

Летом холодильник часто превращается в склад: бутылки с водой, фрукты, овощи, контейнеры с готовой едой, продукты после большой закупки. На первый взгляд, это нормальная бытовая картина. Но для холодильной машины такая загрузка не всегда проходит спокойно.