Пулково принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Международный аэропорт Пулково: главные воздушные ворота Санкт-Петербурга

Пулково — крупнейший аэропорт Северо-Запада России и один из самых загруженных авиаузлов страны. Воздушная гавань обслуживает внутренние и международные рейсы, связывая Санкт-Петербург с десятками российских и зарубежных городов. В материале рассказываем, где находится Пулково, как до него добраться и чем примечателен аэропорт.