Дроны атаковали склад Wildberries в Котовске, погибли семь человек

В результате атаки украинских дронов на Котовск погибли семь сотрудников склада Wildberries.
Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов.
По его словам, удар пришёлся на ночную смену логистического центра. На место оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, силы МЧС и правоохранительные органы.
По предварительным данным, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь в учреждениях Котовска и Тамбова.
Губернатор добавил, что открытое горение на территории склада ликвидировано, тушение пожара продолжается. Он выразил соболезнования семьям погибших и пообещал помочь родным.
Ранее пожар вспыхнул в многоквартирном доме во Владимире после попадания беспилотника.